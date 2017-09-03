Наставник сборной Италии не считает испанских футболистов людьми



Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился мнением о поражении своих подопечных в матче против Испании (0:3) в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2018.

" В целом была разница в уровнях физической готовности и мастерстве. Мы сами помогли им, сделав несколько подарков. Мы получили два гола после двух ударов в створ ворот, хотя у нас были более опасные моменты. В ключевом эпизоде Де Хеа спас испанцев.



Сейчас сборная Италии — это люди, а сборная Испании — не совсем. Наш спортивный проект продолжается. Один матч не может его изменить. Это был опыт. Мы проанализируем игру и продумаем, как мы можем развиваться" , — цитирует специалиста Football Italia.



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