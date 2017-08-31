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Стала известна судьба Дзюбы в составе «Зенита»
Фото: Wikimedia
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что Артем Дзюба не покинет футбольный клуб.
Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба не будет покидать команду. Об этом сегодня заявил президент клуба Сергей Фурсенко, передает ТАСС.
«Я уже многократно говорил, что Дзюба — игрок " Зенита". Да, вы меня правильно поняли», -заявил Фурсенко.
Ранее ряд СМИ сообщилди, что Дзюба может покинуть петербургский клуб, поскольку в услугах форварда заинтересованы «Локомотив» и «Краснодар».
В текущем чемпионате Дзюба сыграл в пяти матчах, однако с первых минут он выходил на поле всего дважды. 28-летний футболист проводит в «Зените» свой третий сезон. В двух предыдущих сезонах он забил 28 мячей в чемпионатах страны.
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