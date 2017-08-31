Стала известна судьба Дзюбы в составе «Зенита»

Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба не будет покидать команду. Об этом сегодня заявил президент клуба Сергей Фурсенко, передает ТАСС

«Я уже многократно говорил, что Дзюба — игрок " Зенита". Да, вы меня правильно поняли», -заявил Фурсенко.

Ранее ряд СМИ сообщилди, что Дзюба может покинуть петербургский клуб, поскольку в услугах форварда заинтересованы «Локомотив» и «Краснодар».

В текущем чемпионате Дзюба сыграл в пяти матчах, однако с первых минут он выходил на поле всего дважды. 28-летний футболист проводит в «Зените» свой третий сезон. В двух предыдущих сезонах он забил 28 мячей в чемпионатах страны.