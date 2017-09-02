Главные события у вас в почте
Шарапова объяснила, почему она уехала в США в шестилетнем возрасте
Россиянка Мария Шарапова выразила мнение, что ей не удалось бы достичь прогресса в теннисе, если бы она осталась в России, а не уехала вместе с отцом в США в шестилетнем возрасте.
«Когда я начинала играть в теннис, в России этот вид спорта не был популярным и развитым, у нас просто не было там возможностей для роста и прогресса. Но в последние годы ситуация сильно изменилась в лучшую сторону, появилось много теннисных центров и классных тренеров», — цитирует россиянку официальный сайт Открытого чемпионата США по теннису.
По словам Шараповой, раньше теннис в России существенно уступал по популярности зимним видам спорта, хоккею и гимнастике, но к настоящему моменту ситуация изменилась.
«Кто знает, если бы я родилась в последние пару лет, сделал ли бы мой отец то же самое», — добавила она.
Ранее сообщалось, что Шарапова вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США.
Оставить комментарий