Появилось видео победы Волкова нокаутом над 213-сантиметровым голландцем в UFC

В сети появилось видео победы российского бойца смешанного стиля Александра Волкова нокаутом над голландцем Стефаном Штруве. Бой состоялся в Роттердаме в субботу, 2 сентября и завершился досрочной победой Волкова в третьем раунде.

Судья принял решение остановить поединок после серии точных попаданий россиянина, потрясших Штруве. Волков одержал 29-ю победу в карьере (3-ю в 3 боя в UFC) при 6 поражениях, Штруве проиграл девятый бой в карьере, в его активе 26 побед.

Рост Штруве составляет 213 сантиметров, он является самым высоким бойцом UFC.