Россиянин Волков нокаутировал 213-сантиметрового голландца в UFC



Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков нокаутировал голландца Стефана Штруве в главном поединке турнира UFC Fight Night 115. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой проходил в Роттердаме 2 сентября и завершился победой Волкова техническим нокаутом в третьем раунде. Россиянин владел преимуществом на всем протяжении поединка, а во втором раунде получил серьезное рассечение.



Несмотря на это, на заключительном отрезке он продолжил наступать, один из его ударов потряс Штруве, он упал, Волков бросился добивать соперника, и судья остановил бой.



213-сантиметровый Штруве — самый высокий боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Рост Волкова составляет 201 сантиметр.



Волков одержал третью победу в трех поединках в UFC. Всего в его активе 29 побед при 8 поражениях. Штруве проиграл девятый бой в карьере, он выиграл 28 боев.