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Подражавшие Мамаеву и Кокорину дети напились водки
Фото: iStockPhoto
В Челябинске игроки детской футбольной команды напились до бессознательного состояния. Сюжет об этом инциденте вышел в эфире программы «Чрезвычайное происшествие» на НТВ.
Начинающие футболисты были обнаружены на одной из детских площадок города. Прохожие вызвали скорую помощь, которая диагностировала у подростков сильное алкогольное отравление. Спиртное детям купил неизвестный мужчина.
"Все выпили. Понемногу-помаленьку. У нас был «Тархун». Потом на качельках качались, страдали. А потом заснули и нас разбудили врачи", — рассказал 13-летний вратарь команды, оказавшийся самым стойким из одноклубников.
По словам матери вратаря, таким образом дети хотели почувствовать себя настоящими футболистами. Юных спортсменов впечатлило видео прошлогодней вечеринки Павла Мамаева и Александра Кокорина в Монте-Карло.
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