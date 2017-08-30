Российские легкоатлеты остались без премий после ЧМ-2017

Российские легкоатлеты остались без премиальных вознаграждений после ЧМ-2017 в Лондоне, а их тренерам даже не компенсировали расходы на авиабилеты и гостиницу, сообщают " Известия". В этих соревнованиях россияне, показавшие выдающиеся результаты, выступали под нейтральным флагом

" В Центре спортивной подготовки (ЦСП) нам сказали, что у них нет денег оплатить наши расходы на авиабилеты. Надеюсь, что вопрос как-то разрешится и правда восторжествует. Иначе получается так: отправляйся на войну, но патроны покупай за свои деньги" , — рассказал изданию заслуженный тренер СССР и России Евгений Загорулько

Источник в организации отметил, что выплаты тренерам могут быть произведены в ноябре-декабре 2017 года. Однако официальных комментарием от ЦСП не поступало.

Тренер подчеркнул, что о вознаграждении для спортсменов и речи не идет.

Помочь в этой ситуации спортсменам может Минспорт

" Мы создали для легкоатлетов максимальные условия, но в рамках тех возможностей, которые у нас были. В ближайшее время мы встретимся, подведем итоги и рассмотрим, как мы будем дальше работать в том числе с точки зрения компенсаций тех расходов, которые они понесли" , — сказал глава ведомства Павел Колобков изданию.

Напомним, россияне выступали в Лондоне под нейтральным флагом из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).