Назван лучший гол прошлого розыгрыша еврокубков

Хорватский форвард итальянского " Ювентуса" Марио Манджукич забил лучший гол прошлой еврокубковой кампании. Об этом говорят итоги голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.

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Речь идет о мяче, который Манджукич забил в финальном поединке Лиги чемпионов против " Реала". На 27-й минуте игры хорват сумел ударом в падении через себя забить в ворота Кейлора Наваса и сравнять результат.

В конечном итоге испанский клуб оказался сильнее — 4:1, но гол нападающего " Ювентуса" запомнился поклонникам футбола.

Как результат, за него проголосовало 26% респондентов. Немногим меньше — 25% — отдали предпочтение мячу, который забил форвард турецкого " Фенербахче" Муса Соу в ворота английского " Манчестер Юнайтед" на групповой стадии Лиги Европы. Третьим с 20% голосов стал гол хавбека " Реала" Каземиро во встрече Лиги чемпионов с итальянским " Наполи".