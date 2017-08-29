Врачи запретили Макгрегору драться

Конор Макгрегор не сможет выходить на ринг в течение 60 дней. Соответствующий запрет бойцу смешанного стиля предписала атлетическая комиссия Невады. Об этом сообщает The Sun

Макгрегор не вернётся к боям до ноября 2017 года. По данным журналистов, спортсмен вернётся к выступлениям только в 2018 году.

26 августа в бою против 40-летнего американца Флойда Мэйуэзера 29-летний Макгрегор получил 152 удара. Встреча завершилась победой бойца из США техническим нокаутом в 10-м раунде. Для Мэйуэзера это стал 50-й бой в карьере. Все свои поединки американец выиграл, это абсолютный рекорд среди профессиональных боксёров. Бой с Макгрегором стал для спортсмена последним в карьере. Мэйуэзер получил за поединок 300 миллионов долларов, Макгрегор — 100 миллионов долларов.