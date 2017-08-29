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Чемпионка мира по боксу Душман скончалась в возрасте 26 лет из-за тромба в легких
Фото: Twitter/SPerezBlundi
ТАСС, 29 августа. Чемпионка мира в полулегкой весовой категории по версии Всемирной боксерской федерации (WBF) француженка Анжелик Душман скончалась в одной из больниц Перпиньяна. Об этом сообщает газета Le Monde.
26-летней спортсменке стало плохо во время тренировки в спортивном зале. Дюшман госпитализировали с болью в груди. Через несколько часов после попадания в больницу она скончалась. Предположительный диагноз — эмболия легочной артерии.
В любительском боксе на счету Душман победы на чемпионате мира (2016) и Европы (2015). В профессионалах в мае нынешнего года она победила Эрику Руссо, завоевав вакантный титул чемпионки мира по версии WBF. 12 октября Дюшман должна была провести защиту титула в Монпелье.
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