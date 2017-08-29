Видео: Шарапова в шикарном платье расплакалась после победы над второй ракеткой мира



Мария Шарапова расплакалась и упала на колени, когда одержала свою первую значимую победу после 15 месяцев дисквалификации. На US Open, турнире Большого Шлема, она одолела вторую ракетку мира — румынку Симону Халеп.

Шарапова принимает поздравления после вчерашней победы над Халеп на турнире US Open 2017. pic.twitter.com/Nfe3kQDWhy— Макс Отто фон Штирли (@turliybekov2014) 29 августа 2017 г.

О том, как для Шараповой был важен этот матч, говорит даже выбор гардероба. Для возвращения на турнир она выбрала наряд, который специально для теннисистки создал итальянский дизайнер. Платье, больше похожее на вечернее, сама Шарапова за несколько дней до игры показала подписчикам в соцсети.



В этом черном мини с кружевом и стразами россиянка в прямом смысле блистала на корте. Одновременно, Шарапова подтвердила еще одно свое достижение — согласно подсчетам издания Forbes, она сохранила свое место в топ-25 самых богатых женщин России. Хотя и опустилась за год на 9 строчек — на 17-е место.