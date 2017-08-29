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СМИ: Burger King предложил Липницкой работу на посту директора по продукту «Чикен филе»
Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King предложила олимпийской чемпионке 2014 года в Сочи по фигурному катанию Юлии Липницкой работу в компании.
Об этом сообщает Eurosport.
По информации издания, Burger King предложил Липницкой должность директора по продукту «Чикен филе», выразив уверенность, что она полностью соответствует ценностями нового блюда компании.
Отмечается, что обязанности входит организации промо-мероприятий, в том числе с элементами фигурного катания, а также сотрудничество с фондами по борьбе с анорексией и ожирением.
28 августа стало известно, что Липницкая приняла решение завершить спортивную карьеру. Юлия является чемпионкой Олимпиады 2014 года в Сочи в командных соревнованиях, серебряным призёром чемпионата мира и чемпионкой Европы 2014 года.
Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о намерении предложить Липницкой место в своей команде.
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