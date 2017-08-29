«Локомотив» не будет подписывать контракт с Дзюбой

Сегодня, 29 августа, состоялось заседание совета директоров «Локомотива», на котором обсуждались итоги трансферной кампании.

Нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который мог перейти в «Локомотив», в команде не будет.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин на заседании совета директоров не присутствовал. На прошлой неделе Сёмин признался, что хотел бы, чтобы Дзюба перешел в «Локомотив».

Цель команды на сезон остаётся прежней — попадание в зону Лиги Европы. После восьми туров красно-зелёные занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на одно очко.