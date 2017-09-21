Названы сроки нового боя Головкина

Казахстанский боксер Геннадий Головкин проведет следующий бой в декабре 2017 года. Об этом сообщил промоутер бойца Том Леффлер. Его слова приводит Boxing News.

Соперником 35-летнего уроженца Караганды не будет мексиканец Сауль Альврес, который заявил, что берет паузу до мая следующего года. Наиболее вероятным оппонентом Головкина называется украинец Сергей Деревянченко, который является обязательным претендентом на титул казахстанца, пояс в среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).

В активе Головкина 37 побед (33 нокаута) и одна ничья. 31-летний уроженец Феодосии Деревянченко одержал 11 побед (девять нокаутов) и не потерпел ни одного поражения.

16 сентября Головкин завершил вничью бой с Альваресом. Один из судей отдал победу казахстанскому боксеру (115:113), второй — мексиканцу (118:110), третий посчитал, что поединок был равным (114:114).