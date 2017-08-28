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Колобков не исключает, что Липницкая может стать чиновником

Липницкой предложили новую работу
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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липницкой завершить спортивную карьеру.
«Очень жаль, что она завершила карьеру так рано, но я не сомневаюсь, что впереди у нее новая жизнь, и она ещё не раз проявит себя в других качествах, не только в спорте», — цитирует Колобкова ТАСС.
Министр спорта назвал Липницкую великой спортсменкой, которая вошла в историю мирового фигурного катания, отметив, что её выступление под музыку из кинофильма «Список Шиндлера» заняло своё место в истории Олимпийских игр.
«Не исключаю, что она сможет начать карьеру чиновника — мы всегда её ждём», — добавил Колобков.
28 августа стало известно, что Липницкая приняла решение завершить спортивную карьеру. Юлия является чемпионкой Олимпиады 2014 года в Сочи в командных соревнованиях.
Ранее первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская назвала высокую конкуренцию в сборной России одной из причин завершения карьеры Липницкой.
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ИТАР-ТАСС
Мария Бутырская Павел Колобков Юлия Липницкая
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