Колобков не исключает, что Липницкая может стать чиновником



«Очень жаль, что она завершила карьеру так рано, но я не сомневаюсь, что впереди у нее новая жизнь, и она ещё не раз проявит себя в других качествах, не только в спорте», — цитирует Колобкова ТАСС

Министр спорта назвал Липницкую великой спортсменкой, которая вошла в историю мирового фигурного катания, отметив, что её выступление под музыку из кинофильма «Список Шиндлера» заняло своё место в истории Олимпийских игр.



«Не исключаю, что она сможет начать карьеру чиновника — мы всегда её ждём», — добавил Колобков.



28 августа стало известно, что Липницкая приняла решение завершить спортивную карьеру. Юлия является чемпионкой Олимпиады 2014 года в Сочи в командных соревнованиях.

