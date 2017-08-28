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Колобков не исключает, что Липницкая может стать чиновником
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липницкой завершить спортивную карьеру.
«Очень жаль, что она завершила карьеру так рано, но я не сомневаюсь, что впереди у нее новая жизнь, и она ещё не раз проявит себя в других качествах, не только в спорте», — цитирует Колобкова ТАСС.
Министр спорта назвал Липницкую великой спортсменкой, которая вошла в историю мирового фигурного катания, отметив, что её выступление под музыку из кинофильма «Список Шиндлера» заняло своё место в истории Олимпийских игр.
«Не исключаю, что она сможет начать карьеру чиновника — мы всегда её ждём», — добавил Колобков.
28 августа стало известно, что Липницкая приняла решение завершить спортивную карьеру. Юлия является чемпионкой Олимпиады 2014 года в Сочи в командных соревнованиях.
Ранее первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская назвала высокую конкуренцию в сборной России одной из причин завершения карьеры Липницкой.
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