«Очень грустно, потому что у Юлии Липницкой есть некий 25-й кадр, который притягивает тебя магнитом к ее выступлению: ты не можешь понять, почему тебя трогает ее катание, но оно оказывает именно такой эффект. Это можно называть харизмой, талантом, но в Юлии это есть и особенно это проявилось на Олимпиаде. Жаль, что это не получило развития — сыграла роль и техническая сторона вопроса», — заявил Авербух.



28 августа 19-летняя Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру. Об этом сообщила её мать. По словам родственницы спортсменки, заявление о завершении выступлений в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) было отправлено еще в апреле. До этого Липницкая три месяца лечилась в Европе от анорексии. В ФФККР заявили, что документов не получали.

Спортсменка досрочно прервала выступления в сезоне 2016/2017 в связи с проблемами со здоровьем. Девушка получила травмы тазобедренного сустава и поясницы, поскользнувшись на тротуаре. За месяц до этого спортсменка повредила ногу на выступлении на этапе Гран-при «Кубок Ростелекома» в Москве. Медаль высшей пробы Юлия Липницкая завоевала на Олимпиаде-2014 в Сочи в командном турнире. В одиночной программе спортсменка заняла пятое место.