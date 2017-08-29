Первый тренер Липницкой прокомментировал завершение карьеры фигуристки



Первая наставница олимпийской чемпионки Сочи-2014 — фигуристки Юлии Липницкой — Елена Левковец прокомментировала решение спортсменки завершить карьеру, сообщает " Комсомольская правда".

" Уход Юли из спорта стал для нас полной неожиданностью. Я сейчас была на сборах в Сочи, но и там все только пожимают плечами. К сожалению, с самой Юлей мы уже не общались больше года. Скорее всего, все станет понятно, когда начнется сезон" , — сообщила Левковец.

Юлия Липницкая заявила о своем уходе из Федерации фигурного катания на коньках России 28 августа. Однако прекратить выступления спортсменка решила еще в апреле этого года.

" О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле" , — рассказала мать фигуристки Даниэла Липницкая.