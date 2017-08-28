В ФИФА прокомментировали выпуск футболок с нацистской символикой к ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола (ФИФА) поделилась мнением о выпуске и продаже футболок с нацистской символикой, упоминанием чемпионата мира 2018 года и лозунгом «На этот раз мы приедем летом».



«В ФИФА с нулевой терпимостью относятся к любым проявлениями дискриминации, и имеют механизм, который гарантирует атмосферу праздника и уважения на стадионах. Если говорить конкретно об этом инциденте, то ФИФА расценивают подобные вещи, как ещё одно проявление расовой нетерпимости, и не будут допускать с ними на стадион», — заявили RT в пресс-службе ФИФА.



В частности, в ФИФА отметили, что имеют трёхступенчатую систему по борьбе с дискриминацией на стадионах, которая была успешно опробована на Кубке конфедераций 2017 года в России.



26 августа сообщалось, что в Европе продают одежду с нацисткой символикой, упоминанием ЧМ-2018 по футболу и лозунгом «На этот раз мы приедем летом».



