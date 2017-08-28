Татьяна Тарасова объяснила уход Липницкой из фигурного катания

19-летняя фигуристка Юлия Лепницая объявила о завершении спортивной карьеры. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение олимпийской чемпионки.

В беседе с ТАСС Тарасова подчеркнула, что Юлия Липницкая была звездой фигурного катания. «Одни звезды светят долго, а другие вспыхнут как сумасшедшие и гаснут», — пояснила тренер журналистам.

Тарасова добавила, что желает Липницкой прекрасной жизни, отметив, что она ее заслуживает, так как является «очень доброй, очень хорошей и умной девочкой».

Вместе с тем, знаменитый российский тренер не считает, что завершение карьеры Липницкой повлияет на развитие российского фигурного катания. По мнению Тарасовой, фигуристка приняла правильное решение, блеснув «всеми своими гранями».

Напомним, Юлия Липницкая является чемпионкой зимней Олимпиады в Сочи, серебряной медалисткой чемпионата мира, обладательницей «золота» на чемпионате Европы 2014 года и «серебра» финала Гран-при 2013 года. О завершении спортивной карьеры фигуристки сообщила ее мать.