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Фелпс бросил вызов Макгрегору
Американский пловец, единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс бросил вызов ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору. Запись 32-летний пловец сделал на своей странице в Twitter.
All of this talk… Should we race as well? @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/l3JoMgb1qT— Michael Phelps (@MichaelPhelps) 29 августа 2017 г.
«Все это разговоры… Давай посоревнуемся в плавании?», — написал Фелпс и приложил изображение с афишей заплыва.
27 августа Макгрегор проводил бой по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером и потерпел поражение техническим нокаутом в 10-м раунде. После боя врачи запретили 29-летнему ирландцу драться на протяжении 60 дней.
Мэйуэзер заработал за бой более 300 миллионов долларов, Макгрегор получил порядка 100 миллионов.
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