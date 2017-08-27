Тарасова: мне смешно говорить о возвращении Сотниковой в спорт

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова не верит в возвращение олимпийской чемпионки 2014 года в женском одиночном катании Аделины Сотниковой в спорт.

«Я очень люблю Аделину. Она очень красиво катается. Но сейчас совсем другое женское одиночное катание. Она не выйдет никогда, я не верю в это. Я хотела бы, чтобы я была неправа, но, к сожалению, я всегда бываю права в этом», — цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Заслуженный тренер России заявила, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко , являющийся наставником Сотниковой, и его подопечная «играют в игры», которые ей непонятны, а также добавила, что больше не хочет говорить на тему возвращения Аделины.

«Я не могу больше на эту тему говорить, мне смешно. Сколько лет мы Женю (Плющенко. — RT) ждали, теперь Аделину ждать? Это несерьёзно», — сказала Тарасова.

Ранее сообщалось, что Сотникова пропустит сезон-2017/18 из-за травмы.