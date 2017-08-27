Константин Цзю подвёл итоги боя между Мейвезером и Макгрегором



Боксёр Константин Цзю в интервью RT поделился своими впечатлениями от поединка между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором . Он выразил уверенность в том, что бывший чемпион мира в пяти весовых категориях не боялся Макгрегора. Также Цзю заявил, что чемпиону мира UFC в лёгком весе не стоит продолжать заниматься боксом и предположил, что в истории спорта ещё будут поединки между боксёрами и бойцами MMA.

В последние выходные лета в Лас-Вегасе состоялось беспрецедентное событие в мире спорта — бой экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, не потерпевшего ни одного поражения на профессиональном ринге, с первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



Сенсации, как, возможно, хотелось многим, не произошло, и американец нокаутировал ирландца в 10-м раунде. Макгрегор хоть и имел минимальные шансы на победу, но в ринге с Мейвезером выглядел достойно. Об этом говорит хотя бы тот факт, что он за неполные 10 раундов нанёс сопернику ударов больше, чем легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо в поединке, который состоялся в мае 2015 года.



RT обсудил итоги боя с экс-чемпионом мира в полусредней весовой категории среди профессионалов Константином Цзю, который выразил уважение Мейвезеру и посоветовал Макгрегору больше не заниматься боксом, а сосредоточиться на смешанных единоборствах.



— Какие впечатления остались от увиденного?



— То, что ожидал, то и увидел. Флойд доминировал на протяжении всего поединка. Так и должно было произойти.



— Многие называли этот бой цирком и не воспринимали его всерьёз. Какой точки зрения придерживались вы?



— Ребята сделали всё, чтобы продать бой. Макгрегор до поединка обещал нокаутировать Мейвезера в первых раундах, но за свои слова он не ответил. Ирландец просто болтун.



— Но в боксе же распространён трэш-ток…



— Такая практика существует во многих видах спорта. Конор за словом в карман не лезет. А вот Флойд сделал то, что обещал. Он за свои слова ответил. Я, например, предпочитаю говорить то, что могу сделать.



— Во время просмотра поединка у вас было ощущение того, что на ринге происходит шоу?



— Нет, это был бой. Всё, что происходит до и после можно назвать шоу. Но на ринге боксёры работают. За это я очень уважаю Мейвезера. В 40 лет, имея много денег, он находит правильную мотивацию, великолепно проводит подготовку к своим поединкам и остаётся на 100% профессионалом.



— Грустно, что такой боксёр завершает карьеру?



— Всему приходит конец. Появятся новые боксёры. Сейчас есть за кем следить. Я, например, очень жду в следующем месяце поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом (бой состоится 16 сентября. — RT). Поединок должен получиться захватывающим и интересным с точки зрения качества бокса.

— Стоит ли осуждать Мейвезера и Макгрегора за желание заработать?



— Нет, конечно. Жизнь профессионального боксёра коротка. Каждый выход на ринг — это риск. И он должен хотя бы таким способом компенсироваться. Но поединок между американцем и ирландцем не стоил тех денег, которые они получили (сообщалось, что Мейвезер получит гарантированные $100 млн, в то время как гонорар Макгрегора составит $30 млн — RT). Уже упомянутый мной поединок Головкин — Альварес будет намного зрелищнее.



— Оцените качество бокса, который продемонстрировал Макгрегор…



— Мне кажется, что его уровень был примерно на топ-20 боксёров в своём весе.



— Боялся ли Мейвезер Макгрегора, ведь один точный удар мог всё изменить?



— Да перестаньте. Я совершенно уверен в том, что Флойд не боялся своего соперника. Это чувство отсутствовало у американца. Мейвезер не сомневался в своём успехе.



— Правильно ли поступил рефери, что остановил этот поединок?



— Если бы судья не остановил поединок, то через 2-3 три удара Мейвезер бы нокаутировал Макгрегора.



— Стоит ли ирландцу дальше продолжать боксировать?



— Зачем ему это нужно?! Конор не является боксёром, не занимался им профессионально. Он должен заниматься тем, что делает лучше всего, а именно выступать в смешанных единоборствах.



— Можно ли ожидать ещё один подобный бой с участием боксёра и спортсмена из смешанных единоборств?



— Это вполне вероятно. Профессиональный бокс сейчас уходит в сторону производства шоу, зарабатывания денег. Сейчас в приоритете финансовая составляющая. Как бы странно это ни звучало, но меня деньги никогда не волновали.



— На закате своей карьеры вам бы хотелось принять участие в поединке такого масштаба?



— Скорее всего, да. Но я бы не использовал те приёмы, которые использовали Мейвезер и Макгрегор.



— Что вы имеете в виду?



— Я бы не стал прибегать к таким высказываниям, обещаниям нокаутировать своего соперника. Возможно, без трэш-тока ажиотажа было бы меньше. Но на мои поединки люди ходили, потому что им нравилось то, что я делал, а не как я говорил.