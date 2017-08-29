

Прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала об отношении Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) к российским спортсменам.

" Они не хотят даже слышать слово " Россия" и видеть что-то, хотя бы отдалённо напоминающее цвета российского флага. Примерно за две недели до чемпионата мира в Лондоне всем российским спортсменам прислали официальный документ, в котором было прописано, что еще нельзя делать во время соревнований. Там столько деталей, вплоть до того, что на телефоне не может быть установлен российский гимн в качестве звонка. Петь гимн а капелла мы тоже не можем. Нельзя красить ногти в цвета российского флага, использовать такие резинки для волос, а татуировки с любой символикой нужно заклеивать.





Традиционный круг почёта и фото с флагом своей страны мне недоступны. Конечно, это обидно. Боялась, что болельщики, а на них запреты не распространяются, протянут флаг. Взять — значит нарушить правила IAAF и заработать наказание. Отказаться — значит спровоцировать кучу разговоров о неуважении к своей стране и её символике" , — цитирует спортсменку Forbes

Клишина завоевала серебро на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.