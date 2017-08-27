Кадыров: трудно назвать бой Мейвезера с Макгрегором спортом в чистом виде



Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором и непобеждённым экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.



Флойд Мейвезер — младший досрочно побеждает на ринге Лас-Вегаса! Он записывает в свой актив пятидесятую победу! Конор Макгрегор повержен. Мейвезер наглядно продемонстрировал, что настоящий мастер способен играючи, артистично одолеть соперника, способен превратить поединок в красочное представление, растянув его ради зрителя на множество раундов, хотя мог бы и завершить в самом начале», — написал Кадыров в своём Instagram.

Он отметил, что высокие гонорары требовали от спортсменов выполнения определённых условий шоу.



«Мейвезеру и Макгрегору это в определённой степени удалось. Конечно, трудно назвать поединок спортом в чистом виде. Ещё раз хочу подчеркнуть, что Мейвезер великий мастер, который достойно провёл поединок и достойно победил», — добавил глава Чечни.



Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 27 2017 в 3:47 PDT





Поединок, проходивший по правилам бокса, завершился победой Мейвезера техническим нокаутом в 10-м раунде.

