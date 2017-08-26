В «Амкаре» зарезали барана для улучшения результатов в РФПЛ

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о ритуале, который провели пермяки перед матчем восьмого тура РФПЛ против тульского «Арсенала».

«Я сейчас Юру Семина немножко «сплавлю»… Он любит барана выводить… На самом деле, в данной ситуации это не от него пошло. Игнатьев, у нас с ним дружеские отношения, со мной разговаривал: надо, говорит, барана поводить по полю и зарезать.

А потом, на следующий день, уже генеральному позвонил президент и сказал именно это. Шилов Геннадий Михайлович , вместе со своим другом, членом совета директоров, позвонили генеральному директору. Говорят: столько не везет, уже пора барана зарезать…

Вот такой ритуал был. Поводили барана по полю. Зарезали не на поле, конечно.

Будет ли такой ритуал перед каждым матчем? Нет. На самом деле, это еще хорошо с какой точки зрения. Рядом с командой работает много простых сотрудников. Кто-то в бухгалтерии, кто-то на кухне, кто-то убирает. Ну и этим бараном мы всех накормили», — цитирует Гаджиева Sports.

После проведенного ритуала «Амкар» одержал первую за пять месяцев победу в чемпионате России по футболу.