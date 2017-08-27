Плюнет, пнет или укусит: самые безумные ставки на бой Мейвезера и Макгрегор

Букмекеры публикуют самые безумные ставки, которые делают в ожидании «боя века» любители экстремальных видов спорта. Тотализаторы уже буквально «искрятся» от самых разных ставок, и вот некоторые из них.

Например, вероятность того, что ирландец Макгрегор откусит американцу Мейвезеру ухо составляет 1 к 75. шансы на то, что боец ММА нарушит правила и ударит своего противника ногой — еще выше — уже 1 к 8,5. Ну и почти беспроигрышный вариант — сделать ставку на то, что кто-нибудь из противников плюнет в лицо другому, что происходит почти постоянно. Коэффициент тут почти равен единице — 1,05.

Если судить в общем, то букмекеры больше верят в победу американца Мейвезера — на его успех ставят с коэффициентом 1,25. На победу ирландца ставки принимают с коэффициентом 1 к 4,30. Вероятность ничьи оценивается в 3%.

Напомним, поединок Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора пройдет в Лас-Вегасе буквально через несколько часов. Накануне соперники прошли процедуру взвешивания.