Футболист «Ювентуса» забил в свои ворота на первой минуте матча чемпионата Италии



Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич стал автором автогола в матче второго тура чемпионата Италии с «Дженоа», который проходит Генуе.

Боснийский полузащитник, для которого поединок с «Дженоа» стал 50-м в футболке «Ювентуса», срезал мяч в ворота своей команды уже на первой минуте встречи.



Pjanic manda contra as próprias redes com 20 SEGUNDOS DE JOGO!



Genoa 1x0 Juventus (siga: @HTE__Sports) pic.twitter.com/0U9YIAXEr1— Siga: @HTE__Sports (@gols_HTE) 26 августа 2017 г.