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Футболист «Ювентуса» забил в свои ворота на первой минуте матча чемпионата Италии

Футболист «Ювентуса» забил самый быстрый автогол
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Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич стал автором автогола в матче второго тура чемпионата Италии с «Дженоа», который проходит Генуе.
Боснийский полузащитник, для которого поединок с «Дженоа» стал 50-м в футболке «Ювентуса», срезал мяч в ворота своей команды уже на первой минуте встречи.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» заинтересован в приобретении защитника «Баварии» Жерома Боатенга.
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Жером Боатенг Миралем Пьянич
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