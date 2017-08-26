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Аршавин назвал причину неудач сборной России
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», назвал глобальную причину неудач национальной команды.
«Почему не удается сборной России повторить результат Euro-2008? Во-первых, даже сборной СССР не удавалось часто брать медали. Сейчас, тем более, не стоит ожидать, что каждый турнир у нас будут медали.
Почему? Наверное, есть ряд причин. Не знаю, правильные они или нет. В глобальном плане это происходит из-за разрушения детского футбола после времен Советского Союза.
Качество подготовки юношей упало. Сейчас это отражается», — отметил Аршавин в интервью телеканалу «Катунь 24».
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