Аршавин назвал причину неудач сборной России

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», назвал глобальную причину неудач национальной команды.



«Почему не удается сборной России повторить результат Euro-2008? Во-первых, даже сборной СССР не удавалось часто брать медали. Сейчас, тем более, не стоит ожидать, что каждый турнир у нас будут медали.



Почему? Наверное, есть ряд причин. Не знаю, правильные они или нет. В глобальном плане это происходит из-за разрушения детского футбола после времен Советского Союза.



Качество подготовки юношей упало. Сейчас это отражается», — отметил Аршавин в интервью телеканалу «Катунь 24».