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Грубая ошибка Васина привела к голу «Ахмата» в ворота ЦСКА

Грубая ошибка привела к голу «Ахмата» в ворота ЦСКА
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Грозненский футбольный клуб «Ахмат» открыл счёт в матче восьмого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги против московского ЦСКА.
Эпизод произошёл на 45-й минуте встречи. В процессе атаки футболист «Ахмата» отдал неточную передачу, отправив мяч к защитнику ЦСКА Виктору Васину. Армеец не смог выбить мяч, в результате чего тот покатился в штрафную москвичей. ПодоспевшийиИгрок «Ахмата» отдал передачу в центр вратарской и нападающий клуба Заур Садаев отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева.
После первого тайма матча восьмого тура РФПЛ ЦСКА — «Ахмат» впереди футболисты из Грозного — 0:1.
Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА вышли на матч с «Ахматом» в футболках в честь 106-летия клуба.
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Игорь Акинфеев Виктор Васин Заур Садаев
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