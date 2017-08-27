Грубая ошибка Васина привела к голу «Ахмата» в ворота ЦСКА

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» открыл счёт в матче восьмого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги против московского ЦСКА.





Эпизод произошёл на 45-й минуте встречи. В процессе атаки футболист «Ахмата» отдал неточную передачу, отправив мяч к защитнику ЦСКА Виктору Васину . Армеец не смог выбить мяч, в результате чего тот покатился в штрафную москвичей. ПодоспевшийиИгрок «Ахмата» отдал передачу в центр вратарской и нападающий клуба Заур Садаев отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева

После первого тайма матча восьмого тура РФПЛ ЦСКА — «Ахмат» впереди футболисты из Грозного — 0:1.



Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА вышли на матч с «Ахматом» в футболках в честь 106-летия клуба.

