Главные события у вас в почте
Грубая ошибка Васина привела к голу «Ахмата» в ворота ЦСКА
Фото: скриншот
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» открыл счёт в матче восьмого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги против московского ЦСКА.
Эпизод произошёл на 45-й минуте встречи. В процессе атаки футболист «Ахмата» отдал неточную передачу, отправив мяч к защитнику ЦСКА Виктору Васину. Армеец не смог выбить мяч, в результате чего тот покатился в штрафную москвичей. ПодоспевшийиИгрок «Ахмата» отдал передачу в центр вратарской и нападающий клуба Заур Садаев отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева.
После первого тайма матча восьмого тура РФПЛ ЦСКА — «Ахмат» впереди футболисты из Грозного — 0:1.
Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА вышли на матч с «Ахматом» в футболках в честь 106-летия клуба.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #ЦСКААхмат 0:1 45' Заур Садаев @zaur_sadaev pic.twitter.com/G81YiECIoH— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 августа 2017 г.
Оставить комментарий