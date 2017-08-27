Кличко: Макгрегор показал хорошие боксерские навыки в поединке с Мэйуэзером



Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор продемонстрировал хорошие боксерские навыки в поединке против американского боксера-профессионала Флойда Мэйуэзера-младшего. Такое мнение в своем Twitter высказал бывший чемпион мира по трем престижным версиям украинский боксер Владимир Кличко

В воскресенье 40-летний Мэйуэзер победил 29-летнего Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере. В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 — нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года.



" Мэйуэзер сделал это — 50 боев и ни одного поражения, — написал Кличко. — Макгрегор был очень дисциплинирован в своем первом бою и показал хорошие боксерские навыки".