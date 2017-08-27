Клубный чемпионат мира заменит Кубок конфедерации

О таком намерении Международной федерации футбола (ФИФА) сообщают испанские СМИ.

По информации СМИ, в турнире будут принимать участие 24 команды со всего мира и он будет проходить раз в 4 года. Первый планируется организовать уже в 2021 году, он пройдет в Китае. В дальнейшем график чемпионата будет повторять график Кубка конфедераций.

В рамках чемпионата 24 команды будут делить на 8 групп, в каждую попадут 3 команды, после чего в плей-офф — только одна из команд.

В финале две команды сыграют серию матчей, в которых судьба кубка решится в серии игр, которые будут продолжаться до трех побед одной из них.

Путевки на турнир будут распределены следующим образом: Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отрядит на первенство 12 команд, Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) — пять коллективов, тогда как честь Африканской конфедерации футбола (КАФ), Азиатской конфедерации футбола (АФК) и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) будут защищать по два участника соответственно. Открытым остается вопрос с представителем Океании.

Европу будет представлять четыре последних победителя Лиги чемпионов, четыре последних финалиста главного клубного турнира Старого света, а также четыре лучшие на текущий момент коллектива из рейтинга УЕФА.