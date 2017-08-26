Официальный гонорар Мэйуэзера за бой с Макгрегором составит $100 млн



Атлетическая комиссия штата Невада утвердила официальный гонорар американского боксера Флойда Мэйуэзера и ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора за поединок в Лас-Вегасе. Об этом сообщает журналист Yahoo Маркус Вандерберг в своем Twitter.

12-раундовый поединок по правилам бокса между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором в весовой категории до 69,8 кг пройдет 27 августа на арене " Ти-Мобайл" в Лас-Вегасе.



Отмечается, что официальный гонорар Мэйуэзера составит $100 млн, Макгрегора — 30 млн Эта сумма является гарантированной — спортсмен получает ее независимо от результата поединка. В эту сумму не включены бонусы за победу, а также процент с продажи билетов и платных трансляций (pay-per-view), из-за чего итоговый гонорар может быть увеличен в несколько раз.



Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Американец является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн



На счету Макгрегора 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (19 — досрочно) и три поражения. Он является единственным бойцом в истории Абсолютного бойцовского чемпионата, который владел двумя титулами в разных весовых категориях одновременно.