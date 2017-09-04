Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы

Мужская сборная России по волейболу завоевала золото чемпионата Европы, который завершился в Польше.





В финале сборная под руководством Сергея Шляпникова победила команду Германии со счетом 3-2.

Бронзовым призером стала сборная Сербии, выигравшая в матче за третье место у команды Бельгии.



До финала российские волейболисты не проиграли ни одного сета. Не уступить ни в одной партии по итогам турнира удавалось лишь одной команде — сборной СССР в 1950 и 1951 годах.



Сборная России ранее становилась чемпионом Европы в 2013 году. Три раза россияне завоевывали серебряные медали (1999, 2005, 2007) и три раза бронзовые (1993, 2001, 2003). Рекордные 12 побед на чемпионатах Европы на счету волейболистов СССР.