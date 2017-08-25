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Спортсмены просят Путина наградить погибшего в уличной драке борца

Спортсмены просят Путина посмертно наградить борца Драчева
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Хабаровские спортсмены обратились к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой посмертно наградить чемпиона России и мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, трагически погибшего в уличной драке.
Свои подписи под письмом к российскому лидеру поставили свои подписи семеро мастеров спорта, в числе которых руководитель Хабаровской краевой федерации пауэрлифтинга Валентин Дедюля.
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