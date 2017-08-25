Спортсмены просят Путина наградить погибшего в уличной драке борца

Хабаровские спортсмены обратились к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой посмертно наградить чемпиона России и мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева , трагически погибшего в уличной драке.

Свои подписи под письмом к российскому лидеру поставили свои подписи семеро мастеров спорта, в числе которых руководитель Хабаровской краевой федерации пауэрлифтинга Валентин Дедюля.