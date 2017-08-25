Болельщики " Црвены Звезды" перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу устроили перфоманс, на фанатской трибуне плашками выложив сербский и российский флаги и головы орлов, изображенных на гербах стран. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.



В перфомансе приняли участие не менее 10 тыс. человек. При этом, как только " Краснодар" попытался провести атаку, фанаты белградской команды разразились оглушительным свистом.



Игра проходит на стадионе " Райко Митич" в Белграде. На матче присутствует около 50 тыс. зрителей. Часть болельщиков сидят в проходах, такая же ситуация и в переполненной ложе прессы.



Первый матч между " Црвеной Звездой" и " Краснодаром" , прошедший в Краснодаре 17 августа, завершился победой российской команды со счетом 3:2.