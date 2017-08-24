ЧМ-2019 по хоккею с мячом вместо Иркутска, предварительно, пройдет в Швеции - ФХМР

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2019 года, который должен был пройти в Иркутске, по предварительной информации примет Швеция, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).



Ранее ФХМР сообщила, что турнир 2019 года, который должен был пройти в Иркутске, состоится в другом городе из-за неготовности арены в столице Приангарья. При этом уточнялось, что чемпионат мира по бенди пройдет в Иркутске позднее.



Вместо Иркутска кандидатами на проведение турнира значатся Вестерос, Лидчепинг и Венерсборг. Вице-президент Международной федерации бенди (FIB) и руководитель Федерации бенди Швеции Стиг Бертильссон сообщил, что принципиальная договоренность о проведении турнира в Швеции достигнута, а фаворитом считается Венерсборг.



Окончательное решение о месте проведения турнира будет принято в октябре на заседании FIB в Сандвикене.