Шарапова обыграла Халеп в первом круге US Open

Получившая специальное приглашение (wild card) россиянка переиграла сеянную под вторым номеров представительницу Румынии со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Во втором круге Шарапова сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии.

137-й US Open продлится до 10 сентября, его призовой фонд составит 50 миллионов 400 тысяч долларов.

Шарапова в конце апреля этого года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за применение запрещенного препарата мельдония. Единственный раз в карьере Мария победила на US Open в 2006 году.