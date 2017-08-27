Главные события у вас в почте
Менеджер назвал возможных соперников Макгрегора в следующем бое
Ауди Аттар, менеджер звезды смешанных единоборств, чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора рассказал о возможных соперниках ирландца в следующем поединке.
«Макгрегор хочет завершить трилогию с Нейтом Диазом. Также есть Нурмагомедов, который бросает ем вызов, нельзя забывать про Тони Фергюсона и Кевина Ли, которые проведут бой за временный пояс UFC в лёгком весе. Есть ещё вариант провести бой с действующим чемпионом в полулёгком весе Максом Холлоуэем. Одним словом, варианты есть», — цитирует Аттара MMAJunkie.
Макгрегор уступил техническим нокаутом в 10-м раунде Флойду Мейвезеру — младшему в боксёрском поединке, который прошёл 27 августа в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вызвал Макгрегора на бой 30 декабря.
Оставить комментарий