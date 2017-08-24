Определились все участники и состав корзин группового этапа Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов сезона-2017/18 завершились все матчи раунда плей-офф и определились все участники группового этапа.

Английский «Ливерпуль» обыграл «Хоффенхайм», «Спортинг» одолел румынский «Стяуа», а пражская «Славия» и кипрский АПОЭЛ сыграли вничью, однако за счет победы в первом матчем дальше прошла команда из островного государства.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч

"Славия" (Прага, Чехия) — АПОЭЛ (Никосия, Кипр) — 0:0

"Ливерпуль" (Ливерпуль, Англия) — «Хоффенхайм» (Зинсхайм, Германия) — 4:2

Голы: 1:0 — Джан, 10; 2:0 — Салах, 18; 3:0 — Джан, 21; 3:1 — Ут, 28; 4:1 — Фирмино, 63; 4:2 — Вагнер, 79

"Стяуа" (Бухарест, Румыния) — «Спортинг» (Лиссабон, Португалия)

Голы: 0:1 — Думбия, 13; 1:1 — Мораис, 20; 1:2 — Акунья, 59; 1:3 — Мартинш, 64; 1:4 — Дост, 75; 1:5 — Батталья, 88

Корзины жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:

3-я корзина: «Наполи», «Тоттенхэм Хотспур», «Базель», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Рома», «Бешикташ», «Ливерпуль».

4-я корзина: «Фейеноорд», «Марибор», «РБ Лейпциг», ЦСКА, «Карабах», АПОЭЛ, «Спортинг», «Селтик».