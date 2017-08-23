Поветкин нашел виновных в допинговых скандалах



Допинг-скандалы вокруг российских спортсменов имеют под собой политическую подоплёку. С таким заявлением выступил экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Поветкин . Его слова передаёт издание «Кировская правда»

«На мой взгляд, конечно, в скандалах виновата политика. Сколько себя помню, раньше редко кого обвиняли в допинге. А тут вдруг — бах, бах, бах… То одного дисквалифицируют, то второго. Запретили мельдоний. А это подпитка для сердца, которую российские спортсмены постоянно принимали. Какой-то дополнительной силы или выносливости он не даёт», — заявил Поветкин.



Поветкин добавил, что предложение запретить мельдоний исходило от американских чиновников, которые были осведомлены, что препарат используют в основном российские спортсмены в тренировочном процессе. Спортсмен утверждает, что мельдоний не до конца изучен на Западе.

