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Поветкин нашел виновных в допинговых скандалах
Допинг-скандалы вокруг российских спортсменов имеют под собой политическую подоплёку. С таким заявлением выступил экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Поветкин. Его слова передаёт издание «Кировская правда».
«На мой взгляд, конечно, в скандалах виновата политика. Сколько себя помню, раньше редко кого обвиняли в допинге. А тут вдруг — бах, бах, бах… То одного дисквалифицируют, то второго. Запретили мельдоний. А это подпитка для сердца, которую российские спортсмены постоянно принимали. Какой-то дополнительной силы или выносливости он не даёт», — заявил Поветкин.
Поветкин добавил, что предложение запретить мельдоний исходило от американских чиновников, которые были осведомлены, что препарат используют в основном российские спортсмены в тренировочном процессе. Спортсмен утверждает, что мельдоний не до конца изучен на Западе.
В ноябре 2015 года РУСАДА была лишена членства во Всемирном антидопинговом агентства (WADA) в связи с докладом независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда. В исследовании говорилось о широкомасштабных допинговых злоупотреблениях среди российских легкоатлетов.
18 июля 2016 года независимый эксперт Ричард Макларен опубликовал доклад, посвящённый деятельности бывшего руководителя антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В документе утверждалось, что власти России подменяли «грязные» допинг-пробы российских спортсменов на «чистые». Макларен утверждает, что в период с 2012 по 2015 год министерство спорта России при содействии ФСБ фальсифицировало результаты тестов 643 спортсменов из 30 видов спорта. Результатом этого доклада стал недопуск всех российских легкоатлетов до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.
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