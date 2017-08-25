Известный бодибилдер умер, подавившись едой

Американский бодибилдер Даллас Маккарвер скончался на 27-м году жизни, подавившись едой. Об этом сообщает TMZ.

Тело спортсмена обнаружила его подруга вскоре после того, как они с Маккарвером закончили телефонный разговор. По словам девушки, молодой человек рассказал ей, что собирается приготовить обед, и последними его словами были: «Я люблю тебя. Пока».

Как отмечает издание, Маккарвер считался одним из самых перспективных молодых бодибилдеров мира. Его называли наиболее вероятным претендентом на титул «Мистер Олимпия» после ухода из спорта Фила Хита.

Маккарвер начал заниматься бодибилдингом, когда ему был 21 год, и сразу же стал выигрывать серьезные соревнования. О его возможных проблемах со здоровьем стало известно в марте этого года во время турнира Arnold Classic Australia, когда он почувствовал себя плохо на сцене, и его увели оттуда под руки. Сообщалось, что у спортсмена развилась инфекция верхних дыхательных путей.