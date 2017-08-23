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Газета.Ru

Допинг-проба чемпиона UFC Джонса оказалась положительной

Допинг-проба чемпиона UFC Джонса оказалась положительной
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В крови чемпиона UFC в полутяжелом весе Джон Джонс обнаружили допинг, передает RT.
Положительный тест на стероидный туринабол Джонс сдал перед боем против Даниэля Кормье, который состоялся 29 июля и завершился победой Джона нокаутом.
Джонс отобрал у Кормье чемпионский титул, который теперь, по данным интернет-портала TMZ, будет возвращен Даниэлю. Глава UFC Дэна Уайт в интервью ESPN отметил, что решение на данный момент не принято.
UFC подтвердила положительный тест Джонса в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.
Отметим, что спортсмены, впервые попавшиеся на употреблении туринабола, получают дисквалификацию на срок до двух лет от USADA.
Главное Спорт США
Джон Джонс Даниэль Кормье
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