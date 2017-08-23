Допинг-проба чемпиона UFC Джонса оказалась положительной

В крови чемпиона UFC в полутяжелом весе Джон Джонс обнаружили допинг, передает RT.

Положительный тест на стероидный туринабол Джонс сдал перед боем против Даниэля Кормье , который состоялся 29 июля и завершился победой Джона нокаутом.

Джонс отобрал у Кормье чемпионский титул, который теперь, по данным интернет-портала TMZ, будет возвращен Даниэлю. Глава UFC Дэна Уайт в интервью ESPN отметил, что решение на данный момент не принято.

UFC подтвердила положительный тест Джонса в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Отметим, что спортсмены, впервые попавшиеся на употреблении туринабола, получают дисквалификацию на срок до двух лет от USADA.