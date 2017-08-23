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В Сети появилось видео драки команд боксеров Макгрегора и Мейвезера

Команды боксеров Макгрегора и Мейвезера сошлись в рукопашной
Фото:
Дракой между командами закончилось появление в Лас-Вегасе ирландца Конора Макгрегора и американца Флойда Мейвезера. Их боксерский поединок состоится уже 26 августа.
По информации издания Independent, во время драки никто серьезно не пострадал.
При этом спортсмены успели дать небольшие интервью прессе. Каждый из них пообещал победить, расправившись с соперником как можно быстрее и жестче.
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Конор Макгрегор
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