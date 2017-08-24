ЦСКА и «Спартак» узнали соперников в Лиге чемпионов

Российские участники Лиги чемпионов — московские ЦСКА и «Спартак» — узнали соперников по групповой стадии турнира. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне в четверг, 24 августа.



Чемпион российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» попал в группу E, где сыграет с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором». ЦСКА выступит в группе А, где его соперниками станут «Бенфика», «Манчестер Юнайтед» и «Базель».



Группы выглядит следующим образом:



Группа А: «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Базель» (Швейцария), ЦСКА (Россия);

Группа B: «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия);

Группа C: «Челси» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Рома» (Италия), «Карабах» (Азербайджан);

Группа D: «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Олимпиакос» (Греция), «Спортинг» (Португалия);

Группа E: «Спартак» (Россия), «Севилья» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Марибор» (Словения);

Группа F: «Шахтер» (Украина), «Манчестер Сити» (Англия), Наполи (Италия), «Фейенорд» (Нидерланды);

Группа G: «Монако» (Франция), «Порту» (Португалия), «Бешикташ» (Турция), «РБ Лейпциг» (Германия);

Группа H: «Реал» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), АПОЭЛ (Кипр).



ЦСКА прошел в групповой этап Лиги чемпионов через квалификацию. В третьем квалификационном раунде красно-синие обыграли греческий АЕК. В раунде плей-офф армейцы оказались сильнее швейцарского «Янг Бойз».