Участие в групповом этапе ЛЧ принесет ЦСКА не менее €14,7

Московский ЦСКА одолел «Янг Бойз» в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов с общим счетом 3:0 и пробился в групповой этап турнира, передает RT.

Таким образом, армейцы гарантированно получат не менее €14,7 млн призовых за участие в соревнованиях.

Каждому участнику группового этапа Лиги чемпионов УЕФА выплачивает €12,7 млн За победу в квалификации турнира ЦСКА также получит €2 млн

Еще €1,5 млн команды получают за победу, а €0,5 млн — за ничью на этой стадии.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 24 августа.