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Участие в групповом этапе ЛЧ принесет ЦСКА не менее €14,7
Московский ЦСКА одолел «Янг Бойз» в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов с общим счетом 3:0 и пробился в групповой этап турнира, передает RT.
Таким образом, армейцы гарантированно получат не менее €14,7 млн призовых за участие в соревнованиях.
Каждому участнику группового этапа Лиги чемпионов УЕФА выплачивает €12,7 млн За победу в квалификации турнира ЦСКА также получит €2 млн
Еще €1,5 млн команды получают за победу, а €0,5 млн — за ничью на этой стадии.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 24 августа.
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