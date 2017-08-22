Fancy Bears опубликовали данные о положительных допинг-пробах 150 футболистов в 2015 году

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала данные о положительных допинг-пробах футболистов в 2015-2016 годах. Об этом сообщается на сайте группы.



Согласно опубликованным документам, более 150 игроков сдали положительные допинг-пробы в 2015 году. В следующем году число таких спортсменов выросло до 200.

