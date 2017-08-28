Бой века: как заработать 300 миллионов за 30 минут



Прошедший 26-го августа 2017-го года боксерский поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором за несколько месяцев до события окрестили " боем века". Безукоризненная репутация боксера Флойда Мейвезера и астрономические суммы гонораров приковали к событию внимание публики по всему миру.



Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор 40-летний боксер Флойд Мейвезер заявил об окончании своей карьеры несколько лет назад, но не мог не откликнуться на вызов 29-летного бойца UFC Конора Макгрегора. Задиристый ирландский боец признался западным СМИ, что для него этот поединок — дело чести. Он хотел доказать, что век бокса прошел, и будущее спорта за боями UFC. Ради признания своей правоты Конор согласился провести бой в правилах привычных для соперника. Этого мероприятия ждали более полугода, права на трансляцию приобрели сразу несколько каналов. Многие зарубежные знаменитости присутствовали на поединке: в зале были замечены Дженнифер Лопес с супругом, баскетболитст Джейс Леброн, актриса Шарлиз Терон , семья Оззи Осборна в полном составе и самый известный боксер в мире, Майк Тайсон

Несмотря на надежды поклонников Конора Макгрегора, бой закончился результатом, предсказанным спортивными экспертами. В десятом раунде победа была отдана Флойду Мейвезеру. Бой продлился 30 минут и завершился техническим нокаутом. Впрочем, расстраиваться Конору Макгрегору не стоит. Оба спортсмена за этот поединок получили рекордные гонорары. По подтвержденным данным Флойд Мейвезер стал богаче на 100 миллионов долларов, Конор — на тридцать миллионов. Но рекламные контракты увеличили эти суммы в разы. По слухам, Флойд Мейвезер получит порядка 300 миллионов долларов, Макгрегор — не менее 150 миллионов. Точные суммы неизвестны, но западные СМИ говорят о невероятных рекламных контрактах спортсменов. Ведь любое упоминание бренда на мероприятии такого значения серьезно увеличит его узнаваемость. По разным данным, без учета фиксированных сумм и бонусов, общая прибыль спортсменов за поединок составила около полумиллиарда долларов. Так или иначе, поединок Флойда Мейвеза и Конора Макгрегора стал одной из самых обсуждаемых тем уходящего лета. А для Флойда Мейвезера еще и потрясающим завершением спортивной карьеры: он ушел на пенсию пятидесятикратным победителем.

