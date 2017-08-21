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СМИ: Месси намерен покинуть «Барселону»
Аргентинский нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси намерен покинуть каталонский клуб.
Об этом сообщает ESPN FC.
По информации издания, Месси выражает недовольство комплектованием состава каталонского клуба, а после ухода бразильского форварда Неймара в «Пари Сен-Жермен» эти чувства только усилились.
По информации испанских источников, на этот раз Месси серьёзно настроен покинуть «Барселону».
Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» готов заплатить за переход Месси €300 млн
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