СМИ: Месси намерен покинуть «Барселону»

Аргентинский нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси намерен покинуть каталонский клуб.

Об этом сообщает ESPN FC.

По информации издания, Месси выражает недовольство комплектованием состава каталонского клуба, а после ухода бразильского форварда Неймара в «Пари Сен-Жермен» эти чувства только усилились.

По информации испанских источников, на этот раз Месси серьёзно настроен покинуть «Барселону».

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» готов заплатить за переход Месси €300 млн