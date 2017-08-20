Далее:
Главное сейчас
ТК «Звезда»

Украинская прыгунья завернула россиянку в свой флаг

Украинская прыгунья завернула россиянку в свой флаг
Фото:
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко обняла россиянку Марию Ласицкене и накрыла ее украинским флагом на чемпионате мира. Такие теплые объятия запечатлели сотни камер.
Объятия чемпионки мира Марии Ласицкене с серебряным призером Юлией Левченко вызвали бурный интерес общественности. Так девушки поздравили друг друга с победой на соревнованиях.
Пользователи сети отмечают, что спортсмены из соседних стран относятся друг к другу дружелюбнее, чем политики.
Главное Спорт
Юлия Левченко Мария Ласицкене
Оставить комментарий

ТК «Звезда»: последние новости