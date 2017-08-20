Украинская прыгунья завернула россиянку в свой флаг

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко обняла россиянку Марию Ласицкене и накрыла ее украинским флагом на чемпионате мира. Такие теплые объятия запечатлели сотни камер.

Объятия чемпионки мира Марии Ласицкене с серебряным призером Юлией Левченко вызвали бурный интерес общественности. Так девушки поздравили друг друга с победой на соревнованиях.

Пользователи сети отмечают, что спортсмены из соседних стран относятся друг к другу дружелюбнее, чем политики.